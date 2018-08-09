319 августа 2018

Перепутали трудовые книжки и внесли чужую запись. Что делать?

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отвечает:

Если по ошибке сделали в трудовой книжке неправильную запись, признайте ее недействительной и внесите верную. Чтобы исправить ошибку, в графе 1 поставьте следующий порядковый номер, в графе 2 — дату внесения записи, в графе 3 — верную запись после слов «Запись за номером <…> недействительна», в графе 4 — дату и номер приказа (п. 1.2 Инструкции № 69).

Если по ошибке внесли запись об увольнении и заверили ее подписью и печатью, до того как признаете запись недействительной, укажите наименование учреждения в графе 3 трудовой книжки.

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