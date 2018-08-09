Если сотрудник взял книжку для целей социального страхования, но не успел ее вернуть до увольнения, в последний день работы ознакомьте его с приказом об увольнении, произведите окончательный расчет и выдайте все необходимые документы.

В этот же день сообщите сотруднику, что, поскольку трудовая книжка у него на руках, вы не можете внести в нее запись об увольнении и выдать ее в день увольнения, как того требует часть 4 статьи 84.1 ТК. В книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них сделайте отметку, что на момент увольнения трудовая книжка у сотрудника на руках и компания направила ему уведомление.

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Чем могут навредить компании уволенные сотрудники

Когда бывший сотрудник вернет трудовую книжку, укажите дату возвращения в книге, где регистрировали ее выдачу. В трудовую книжку внесите запись об увольнении и сделайте отметку о выдаче трудовой книжки в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Если выполните все эти действия, экс-сотрудник не сможет обвинить учреждение в задержке трудовой книжки и потребовать оплатить период вынужденного прогула.

Отказать сотруднику, который письменно потребовал выдать трудовую книжку в целях обязательного соцстрахования, вы не вправе, даже если знаете, что в ближайшее время будете оформлять его увольнение (ст. 62 ТК). В Трудовом кодексе перечислены не все ситуации, когда учреждение обязано выдать работнику трудовую книжку. Отдельные виды обязательного социального страхования указаны в пункте 2 статьи 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ. К ним, в частности, относится пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.