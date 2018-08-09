Оформите дубликат, если сотрудник потерял трудовую книжку, которую ему выдали для представления в ПФР. В этом случае попросите работника написать заявление. На то, чтобы составить дубликат, у вас есть 15 календарных дней с момента, когда сотрудник обратился с заявлением.

Если до вашего учреждения он трудился у других работодателей, периоды работы нужно документально подтвердить. Для этого сотрудник должен обратиться к прежним работодателям. Вы можете ему помочь — направить письмо-запрос на прежнее место работы (п. 7.2 Инструкции № 69).

Когда получите подтверждающие документы, заполните дубликат (см. образец 2). В разделе «Сведения о работе» в графе 3 сделайте запись об общем стаже работы сотрудника до трудоустройства в ваше учреждение.

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Общий стаж укажите по отдельным периодам работы. После записи о периоде работы в конкретном учреждении не ставьте подпись и печать.

Зарегистрируйте дубликат трудовой книжки в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. В строке, в которой регистрировали трудовую книжку, сделайте запись, что документ сотрудник потерял, укажите реквизиты заявлений о выдаче трудовой книжки и оформлении дубликата.

Если инспектор обнаружит, что трудовой книжки нет, вам придется доказать, что сотрудник забрал ее для оформления пенсии и потерял. Выдавайте трудовые только под подпись и по заявлению.