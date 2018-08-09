129 августа 2018

Наша компания заключила договор поставки с ценой в долларах. Право собственности на товар переходит к нам в момент, когда получаем его на наш склад. Из-за разниц в курсе ЦБ рублевая стоимость товара на дату приемки отличается от той, что прописана в отгрузочных документах. Как оприходовать товар?

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отвечает:

Примите товар к учету по курсу ЦБ на дату, когда покупка стала вашей собственностью.

Компания вправе установить цену в условных единицах или иностранной валюте. При этом в бухучете необходимо определить рублевую стоимость покупок. Для этого используют курс ЦБ на дату хозяйственной операции (п. 6, 9 ПБУ 3/2006).

Пересчитайте стоимость товара в рубли, когда принимаете его к учету. Для этого используйте стоимость товара в валюте из документов поставщика. Рублевые суммы, которые прописал контрагент в накладной и которые получатся у вас, могут не совпадать. Чтобы объяснить разницу, составьте бухгалтерскую справку-расчет.

Если перечислили предоплату, определите стоимость покупки в рублях по курсу на день аванса. Пересчитывать ее на дату приемки не нужно (п. 9 ПБУ 3/2006). Это правило действует в части стоимости товара, которую оплатили заранее.

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