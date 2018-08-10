Вам нужно исправить учет.

Организация использует счет 45 «Товары отгруженные», чтобы отразить операции, по которым временно нет возможности признать выручку. Например, когда товар продают через комиссионера или на экспорт и он долго будет в пути к покупателю (Инструкция, утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н).

На день отгрузки посреднику спишите товар по себестоимости со счета 41"Товары» в дебет счета 45. Ваш учет запасов никак не зависит от их оценки в договоре с комиссионером или в накладной. Суммы в этих документах могут отличаться от себестоимости как в большую, так и в меньшую сторону. Отразите передачу товара на реализацию по вашим ценам. Списывать со счета 41 на счет 45 сумму меньше нет оснований.

Когда признаете выручку от продажи товара, спишите его стоимость со счета 45 в дебет счета 90 «Продажи» (п. 7, 9 ПБУ 10/99).

Важная статья:

Что и как отражать на самом древнем счете 41

В учете будут такие проводки:

Дебет 45 Кредит 41

отражена отгрузка посреднику

Дебет 62 Кредит 90

отражена выручка от продажи товара по отчету комиссионера

Дебет 90 Кредит 45

списана себестоимость проданного товара

Учет нужно исправить. Из-за ошибок на счете 41 зависла разница между себестоимостью и стоимостью товара по документам для комиссионера. Списывать этот остаток на счет 91 «Прочие расходы» неверно.

Даже если сделка была единичная, безопаснее исправить записи. Вы ошиблись в текущем году, поэтому сторнируйте ошибочные проводки и сделайте верные (п. 5 ПБУ 22/2010).

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