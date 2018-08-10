Примите сотрудников на должность подсобного рабочего с условием, что при необходимости и по приказу руководителя они будут выполнять работу кочегара.

В контракте с работником компании необходимо прописать его трудовую функцию. При этом называть работу нужно по справочнику, если она дает сотруднику право на льготы (ст. 57 ТК). Например, кочегары котельных на угле трудятся в особых условиях и потому могут выйти на пенсию досрочно (постановление Кабмина СССР от 26.01.1991 № 10). Потребуется отразить время работы сотрудника в такой должности. Оно засчитывается в особый стаж, а также в этот период за работника нужно перечислять взносы в ПФР по дополнительному тарифу.

Ваши сотрудники работают кочегарами не круглый год, а только в сезон. Но это не значит, что нужно каждые полгода заключать с ними новые трудовые договоры. Тем более несколько срочных договоров с работником могут посчитать одним контрактом и без срока.

Компания вправе временно перевести работника на другую должность, если он согласится (ст. 72.2 ТК). Чтобы не приходилось спорить, сразу пропишите в договоре условие, что сотрудник будет кочегаром, когда это потребуется. В таком случае достаточно будет издать об этом приказ и ознакомить с ним работника.

Проверьте, есть ли у сотрудника нужная квалификация для кочегара. Период этой работы на основании приказа запишите в трудовую книжку.

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