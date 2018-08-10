Как правило, гражданско-правовые отношения признают трудовыми из-за того, что компания регулярно начисляет и выплачивает подрядчику вознаграждение за работу.

Подозрительно, если договор подряда предусматривает рабочий график, меры дисциплинарного взыскания к исполнителю и т. д. Это основание проверить, не уклоняется ли компания от оформления трудового договора.

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