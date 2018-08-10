Возможны оба варианта.

На проверке трудинспекторы могут признать подрядные отношения трудовыми. Они выдадут компании предписание оформить с работником трудовой договор. Срок исполнения предписания, как правило, — один месяц. Также компании выпишут штраф до 100 тыс. руб. [ч. 4 ст. 5.27 КоАП]. На предупреждение его не заменят, даже если от заключения трудового договора уклонялась малая компания [ст. 4.1.1 КоАП].

Признать отношения трудовыми вправе и суд. Например, если компания не согласится с решением инспекторов и оспорит его. Кроме того, сам сотрудник может обратиться в суд с требованием признать гражданско-правовой договор трудовым.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>