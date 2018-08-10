Нужно подписать трудовой договор не позднее трех рабочих дней после того, как отношения признали трудовыми [ст. 67 ТК]. Затем оформите все документы о приеме сотрудника на работу: выпустите приказ, сделайте запись в трудовой книжке и т. д.
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