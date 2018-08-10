1610 августа 2018

Как действовать работодателю, если договор подряда переквалифицировали в трудовой?

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отвечает:

Нужно подписать трудовой договор не позднее трех рабочих дней после того, как отношения признали трудовыми [ст. 67 ТК]. Затем оформите все документы о приеме сотрудника на работу: выпустите приказ, сделайте запись в трудовой книжке и т. д.

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