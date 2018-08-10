Документы надо составить текущей датой, то есть после того, как приняли решение признать отношения трудовыми. Но в них дату начала работы надо записывать как день, когда сотрудник приступил к работе по договору подряда.

Учитывайте, что на сотрудника распространяются все положения ТК: право на оплату труда, ежегодный отпуск, больничный и т. д. [ч. 4 ст. 11 ТК]. Зарплату нужно выдавать не реже двух раз в месяц [ст. 136 ТК]. Если он получал вознаграждение реже, пока считался подрядчиком, то ему потребуется выплатить компенсацию за задержку [ст. 236 ТК].