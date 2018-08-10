Применять результаты спецоценки работодатель обязан с момента, когда утвержден отчет по ней (письма Минтруда от 26.03.2014 № 17-3/10/В-1579 и от 14.07.2016 № 15-1/ООГ-2516). В отчете указывают право работника на все компенсации за работу с вредными условиями труда (приказ Минтруда от 24.01.2014 № 33н). Вносить изменения в штатное расписание нужно в соответствии с датой утверждения отчета о спецоценке условий труда (далее – СОУТ). Сотрудник имеет право на дополнительный отпуск, повышенную оплату и другие льготы с момента начала работы во вредных условиях. СОУТ лишь подтверждает этот факт.

Важная статья:

Чем могут навредить компании уволенные сотрудники

Организация обязана провести СОУТ на рабочем месте не позже чем через 12 месяцев после того, как введет его в эксплуатацию (ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»). Поэтому если работодатель примет работника на неоцененное рабочее место, которое впоследствии окажется вредным, сотрудник будет иметь право на получение льгот с того момента, как фактически начал работать на вредном для здоровье рабочем месте (ст. 117, 219 ТК, ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ). Такая же позиция у судов (постановление ФАС Уральского округа от 07.10.2010 № Ф09-8271/10-С3 по делу № А60-4798/2010-С10).