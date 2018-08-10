Дополнительный отпуск предоставляйте обязательно, даже если спецоценку еще не провели. Работник имеет право на льготы за фактическую работу во вредных условиях. Верховный суд указал, чтобы установить сотруднику льготы на неоцененном рабочем месте, организация может использовать, например, Список производственных цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда (утв. постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, далее – Список № 298/П-22) (решение Верховного суда от 14.01.2013 № АКПИ12-1570).

Предварительные и периодические медосмотры «вредников» работодатель должен проводить, даже если у него еще нет результатов СОУТ. Ведь если у сотрудника есть медицинские противопоказания, его нельзя допускать к работе (ст. 212 ТК). Для этого нужно провести предварительный медосмотр. Если этого не сделать, проверяющие оштрафуют компанию, даже если СОУТ еще не провели. Штраф выпишут за каждое отдельное нарушение (решение Смоленского областного суда от 12.07.2016 по делу № 21-334/2016).Чтобы направить на медосмотр, в качестве основания укажите результаты лабораторных исследований и испытаний в рамках контрольно-надзорной деятельности, а также производственного лабораторного контроля. Проверьте эксплуатационную, технологическую и иную документацию на машины, механизмы и др., которые используете в производственной деятельности (п. 19 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, утв. приказом Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н).