Действительно, минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вредные условия труда составляет семь календарных дней (ст. 117 ТК). Решение о том, какой длительности отпуск предоставить именно вам, зависит от того, входит ли должность работника в Список № 298/П-22 (решение Верховного суда от 14.01.2013 № АКПИ12-1570, апелляционное определение Свердловского областного суда от 18.05.2016 по делу № 33-8805/2016).

Врачу-стоматологу положен дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней (п. 83 раздела XL Списка № 298/П-22). Работодатель должен помнить, что льготы за вредность нельзя занижать, даже если условия труда на рабочем месте не менялись (ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).