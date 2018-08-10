1310 августа 2018

По результам спецоценки выяснили, что врач-стоматолог имеет право на дополнительный отпуск за вредные условия труда. В каком размере предоставлять отпуск такому работнику? Допустимо ли установить ему отпуск минимальной продолжительности – семь календарных дней?

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отвечает:

Действительно, минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вредные условия труда составляет семь календарных дней (ст. 117 ТК). Решение о том, какой длительности отпуск предоставить именно вам, зависит от того, входит ли должность работника в Список № 298/П-22 (решение Верховного суда от 14.01.2013 № АКПИ12-1570, апелляционное определение Свердловского областного суда от 18.05.2016 по делу № 33-8805/2016).

Врачу-стоматологу положен дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней (п. 83 раздела XL Списка № 298/П-22). Работодатель должен помнить, что льготы за вредность нельзя занижать, даже если условия труда на рабочем месте не менялись (ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ).

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