Ученики имеют право на льготы за работу во вредных условиях труда (ст. 205 ТК). Их нужно предоставлять сотрудникам с момента фактической работы на вредном рабочем месте. При этом здесь не имеет значения, выполняют свою трудовую функцию работники под руководством опытных наставников или самостоятельно. В любом случае вредные факторы влияют на их здоровье. Кроме того, нужно сразу заключать трудовые договоры, а не ученические. В рамках ученического договора работодатель может производить профессиональное обучение при наличии лицензии на образовательную деятельность. Если организация его не проводит, то заключить ученический договор в целях проверки соответствия работника выполняемой работе нельзя. Для этого можно установить работнику испытательный срок (ст. 70 ТК).

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