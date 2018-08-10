1010 августа 2018

С новыми работниками мы заключаем ученический договор, чтобы понять, справятся ли они с будущей работой. Фактически ученики стажируются во вредных условиях под руководством опытных наставников. Профобучение мы не проводим. Имеют ли они право на льготы и компенсации по картам СОУТ? Или их нужно предоставлять после того, как мы заключим с ними трудовой договор?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Ученики имеют право на льготы за работу во вредных условиях труда (ст. 205 ТК). Их нужно предоставлять сотрудникам с момента фактической работы на вредном рабочем месте. При этом здесь не имеет значения, выполняют свою трудовую функцию работники под руководством опытных наставников или самостоятельно. В любом случае вредные факторы влияют на их здоровье. Кроме того, нужно сразу заключать трудовые договоры, а не ученические. В рамках ученического договора работодатель может производить профессиональное обучение при наличии лицензии на образовательную деятельность. Если организация его не проводит, то заключить ученический договор в целях проверки соответствия работника выполняемой работе нельзя. Для этого можно установить работнику испытательный срок (ст. 70 ТК).

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.