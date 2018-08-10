Деньги с работника взыскать можно. Для этого работодателю нужно заявить требования о повороте исполнения решения суда первой инстанции.

Работодатель может вернуть денежные средства, которые были выплачены работнику по решению суда, если добьется его отмены в суде вышестоящей инстанции. Такой способ возврата денежных средств называется поворотом исполнения решения суда.

Поворот исполнения возможен в нескольких случаях:

решение суда, которое было исполнено, отменили и приняли новое решение об отказе в иске полностью или в части;

прекратили производство по делу;

оставили заявление без рассмотрения.

В таких случаях ответчику возвращается все, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному решению суда (ст. 443 ГПК).

При этом поворот исполнения для трудовых споров различается при отмене решения суда в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.

Взыскать с работника деньги, если решение отменила кассация или надзор, можно только при одном условии — решение было основано на ложных сведениях или подложных документах, которые сообщил или предоставил работник (ст. 397 ТК, ч. 3 ст. 445 ГПК).

Если причина отмены решения другая — поворот исполнения невозможен (апелляционное определение ВС Республики Саха (Якутия) от 18.01.2016 по делу № 33–212/2016).

А вот если решение первой инстанции отменила апелляция — поворот исполнения по трудовым спорам ничем не ограничен (определение ВС от 26.06.2017 № 18-КГ17-53, постановление президиума Хабаровского краевого суда от 22.05.2017 № 44г-48/2017).