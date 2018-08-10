Работодатель прав. При предоставлении восстановленному сотруднику очередного отпуска сумма компенсации, начисленная при увольнении, должна быть зачтена при выдаче очередных отпускных.

Восстановление на работе означает восстановление всех трудовых прав работника. Поэтому период вынужденного прогула считается периодом работы, который учитывается для предоставления отпуска. Право на отпуск восстановившийся работник имеет в общем порядке.

В одном из дел работника уволили за неоднократное нарушение трудовой дисциплины. При увольнении работодатель произвел с ним окончательный расчет, в том числе выплатил компенсацию за неиспользованные дни отпуска. Работник обжаловал увольнение, и суд восстановил его на работе. После этого работник попросил отпуск на 25 календарных дней с учетом выплат при увольнении.

Работодатель предоставил истцу отпуск, но не произвел оплату отпускных, так как уже выплатил за период отпуска компенсацию при увольнении.

Работник считал, что выплаченная компенсация — не основание для неначисления отпускных вновь за тот же период. Суд поддержал работодателя. При предоставлении работнику очередного отпуска сумма компенсации, начисленная при увольнении, должна быть зачтена при выдаче отпускных (письмо Роструда от 14.06.2012 № 853-6-1). Также суд отметил, что оплаченные при увольнении дни неиспользованного отпуска нельзя удержать из зарплаты. Работник может вернуть компенсацию добровольно. Если откажется, то право на отпуск все равно сохранится (определение СК суда Ханты-Мансийского автономного округа от 06.09.2016 по делу № 33–6555/2016).