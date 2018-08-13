Это не исключено.

Налоговикам известно, какое жилье есть у «физика», ведь они сами рассчитывают налог на личное имущество. Если у человека несколько квартир, то вероятнее всего часть жилья собственник сдает в аренду.

Если владелец квартиры представил 3-НДФЛ, например, заявил имущественный вычет, то налоговики на проверке вправе запросить в банке информацию о движении по счету. Выписку могут запросить и по встречной проверке компании, с которой «физик» как-то связан. Контролеры могут увидеть, что каждый месяц поступает одна и та же сумма. Тогда «физика» заподозрят в нелегальной сдаче.

К работе налоговиков подключаются участковые. Они могут прийти в квартиру и спросить арендаторов, почему они там живут. Нередко жильцы сразу сдают собственника — пишут объяснительные записки, с какого времени и по какой цене снимают квартиру.

Если есть признаки, что квартиру арендуют, владельца вызывают в инспекцию и требуют, чтобы он задекларировал доходы. У самих налоговиков, как правило, нет оснований, чтобы взыскать НДФЛ, поэтому они действуют уговорами. Как рассказали инспекторы, чтобы доначислить налог на камералке, мало данных о движении по счету и сведений от участкового. Нужны документы — договор аренды либо расписки собственника о том, что он получил деньги. Когда у налоговиков есть все нужные бумаги, они доначисляют налог за год по декларации. Могут назначить выездную проверку, чтобы взыскать налог и за другие годы. Но это редкость.

Обычно владельца жилья стараются заставить заплатить в бюджет. Налоговики могут выслать письма с требованием перечислить налог с нелегального дохода, даже если у них нет доказательств. Ведь некоторые «физики» пугаются таких сообщений и сразу же выполняют требование.

Аналогичным образом инспекторы работают с теми, кто рекламирует в интернете услуги маникюра, домашней выпечки и т. д. Налоговики могут приобрести у них что-то под видом клиентов, а затем потребовать задекларировать доходы. Если этого не сделать, доначислить налог инспекторы смогут только в случае камеральной или выездной проверки, но без документов это сделать сложно.

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