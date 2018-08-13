Инспекторы не вправе это сделать только по факту покупки.

НДФЛ — налог с доходов. Чтобы его доначислить, инспекторы должны доказать, что «физик» получил облагаемый доход.

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Несколько лет назад налоговики доначисляли НДФЛ с расходов. Например, неработающий пенсионер купил автомобиль за 1,3 млн руб. Налоговики посчитали, что у «физика» были нелегальные поступления, и доначислили НДФЛ. Но Верховный суд запретил начислять НДФЛ по расходам «физика» (определение от 10.11.2015 № 57-КГ15-8). Ведь факт покупки доказывает только траты. А налог начисляют на основании доходов.

Кроме того, инспекторы должны определить точную сумму незадекларированного дохода и дату его получения (письмо от 16.11.2015 № БС-4-11/20019@).

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