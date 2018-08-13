Нет, не опасно.

Налоговики не против того, чтобы предприниматели получали выручку на личную карту (письмо ФНС от 20.06.2018 № ЕД-3-2/4043@). Причем инспекторы на местах не требуют, чтобы бизнесмен потом вносил деньги на предпринимательский счет. Главное, чтобы выручку включали в доходы.

Проблемы у продавца могут возникнуть с банком: если на карту будут часто поступать суммы от разных «физиков», то возможна блокировка счета. Это нам подтвердили в банках. У банкиров есть алгоритмы определения сомнительных операций. Не исключено, что банки откажутся проводить такие платежи. Тогда покупателю, чтобы перевести деньги, нужно будет лично обратиться в кредитное учреждение.

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