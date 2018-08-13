4913 августа 2018

Мы периодически скидываемся всей компанией на корпоратив, подарки сотрудникам и т. д. Деньги переводим секретарю на личную карту. Могут их посчитать доходом?

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отвечает:

Это маловероятно.

У налоговиков нет свободного доступа к счетам «физиков». Чтобы получить выписку, они направляют запрос в банк. Запрос подписывает руководитель УФНС. Причем сделать контролеры это вправе только в рамках контрольного мероприятия, например при камеральной проверке 3-НДФЛ или при встречной проверке. Если не будет оснований для ревизии, то инспекторы не вправе запрашивать в банке выписку по счету «физика».

Банкиры подтвердили, что чаще всего обмен небольшими суммами между картами они не блокируют. Но иногда «физики» перечисляют друг другу крупные суммы. Например, когда одалживают друг другу деньги. В таком случае банкиры не исключают, что посчитают перевод подозрительным.

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