Вряд ли «физик» заинтересует инспекторов ежеквартальными поступлениями.

А вот если каждый месяц сотрудник будет класть на карточку одну и ту же сумму, то у налоговиков могут возникнуть подозрения. Но проверить это инспекторы вправе только на какой-нибудь проверке, например камералке или встречной проверке организации. Скорее всего, в таком случае они вызовут «физика» на допрос и попросят доплатить налоги с левого дохода.

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Но если налоговики выявят серые зарплаты, то может пострадать работодатель. Инспекторы доначислят НДФЛ и взносы. А так как в данном случае компания умышленно отклонялась от их уплаты, то ревизоры выпишут штраф в размере 40 процентов от неуплаченной суммы (п. 3 ст. 122 НК). Более того, проверяющие заинтересуются, откуда у компании деньги на серую зарплату, они будут искать неучтенный доход. Но все это возможно только на выездной проверке компании и лишь в том случае, если инспекторы найдут документы, которые подтверждают теневые выплаты.

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