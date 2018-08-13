Сокращать рабочий день на 20 минут рискованно. В этом случае ФСС не возместит расходы на выплату пособия. Работница сохраняет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, только если у нее достаточно времени на такой уход.

Неполным признают рабочее время, продолжительность которого меньше нормальной. То есть меньше 40 часов в неделю (подп. «а» п. 1 ст. 1 Конвенции МОТ от 24.06.1994 № 175, ст. 91 ТК).

Если сотрудница хочет уменьшить рабочий день на 20 минут, компания не вправе отказать. Иначе она нарушит права женщины с ребенком, за это штрафуют (ч. 3 ст. 256 ТК, ч. 1 ст. 5.27 КоАП). Вместе с тем ФСС считает, что при сокращении рабочего времени на 5, 10, 30, 60 минут в день сотрудница не сможет полноценно ухаживать за ребенком. Кроме того, пособие не будет компенсировать утраченный заработок, а приобретет характер дополнительного материального стимулирования работника, что говорит о злоупотреблении правом (письмо ФСС от 19.01.2018 № 02-08-01/17-04-13832л). Эту позицию в последнее время поддерживают и суды (определение Верховного суда от 18.07.2017 № 307-КГ17-1728, постановления Арбитражного суда Уральского округа от 28.07.2017 № Ф09-3191/2017, от 14.08.2017 № Ф09-2710/2017). Таким образом, если хотите сохранить сотруднице пособие по уходу за ребенком, разъясните ей ситуацию. Рабочий день рекомендуем уменьшать минимум на два часа.