Да, вы можете попросить у работницы такую справку. Однако если она ее не представит, отказывать в неполном рабочем времени рискованно.

Важная статья:

Чем опасны для компании липовые справки о зарплате

Один из родителей ребенка до 14 лет может требовать, чтобы ему установили неполное рабочее время. По мнению чиновников, работодатель вправе запросить у сотрудника справку о режиме работы второго родителя (письмо Минтруда от 17.11.2017 № 14-2/В-1012). Однако закон такого требования не содержит. Поэтому, если компания откажется установить работнице неполное рабочее время без справки, ГИТ может расценить это как нарушение трудового законодательства и оштрафовать на сумму от 30 000 до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).