1213 августа 2018

Сотрудница, которая воспитывает пятилетнего ребенка, просит установить ей неполное рабочее время. По закону это право одного из родителей. Вправе ли мы запросить справку, что отцу ребенка не предоставили такой режим работы?

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отвечает:

Да, вы можете попросить у работницы такую справку. Однако если она ее не представит, отказывать в неполном рабочем времени рискованно.

Один из родителей ребенка до 14 лет может требовать, чтобы ему установили неполное рабочее время. По мнению чиновников, работодатель вправе запросить у сотрудника справку о режиме работы второго родителя (письмо Минтруда от 17.11.2017 № 14-2/В-1012). Однако закон такого требования не содержит. Поэтому, если компания откажется установить работнице неполное рабочее время без справки, ГИТ может расценить это как нарушение трудового законодательства и оштрафовать на сумму от 30 000 до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

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