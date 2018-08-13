2313 августа 2018

Женщине с ребенком до полутора лет положены дополнительные перерывы для кормления. Нужно ли их предоставлять, если она находится в отпуске по уходу за ребенком, но работает четыре часа в день в режиме неполного времени? Или достаточно того, что мы установили неполный день? Если перерыв положен, как его оформить?

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отвечает:

Предоставьте перерыв для кормления. То, что сотруднице установили неполное рабочее время, значения не имеет.

Перерывами для кормления может пользоваться любая работающая женщина с ребенком до полутора лет. Через каждые три часа работы положен перерыв длительностью не менее 30 минут. У вашей сотрудницы рабочий день длится четыре часа, поэтому предоставьте ей один перерыв.

Женщина вправе выбрать, как будет использовать перерыв для кормления ребенка. Может присоединить его к обеденному перерыву, перенести на начало или конец рабочего дня, смены (ч. 1, 3 ст. 258 ТК). Принятое решение сотрудница указывает в заявлении.

Заключите дополнительное соглашение к трудовому договору. Затем издайте приказ в произвольной форме. Учитывайте, что перерыв для кормления входит в рабочее время, но оплачивают его по среднему заработку (ч. 4 ст. 258 ТК).

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