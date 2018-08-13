4613 августа 2018

Программист собирается взять отпуск по уходу за ребенком и работать в режиме неполного рабочего времени. Он написал заявление о переходе на дистанционный труд. Ссылается на то, что его работу можно выполнять из дома. Обязаны ли мы переводить сотрудника на дистанционную работу?

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отвечает:

Нет, вы не обязаны переводить программиста на дистанционную работу, если прежде он трудился в офисе. Во время отпуска по уходу за ребенком сотрудник вправе работать на условиях неполного рабочего времени или на дому. Однако под работой на дому понимают не дистанционную, а надомную работу по производству, упаковке товаров и т. п., и предоставить ее компания должна, только если имеет такую возможность (апелляционное определение Московского городского суда от 22.09.2014 по делу № 33-23961).

Если работодатель не против дистанционной работы сотрудника во время отпуска, оформите дополнительное соглашение к трудовому договору (ст. 72, 312.2 ТК). Чтобы работник сохранил право на пособие по уходу за ребенком, внесите в соглашение условие о неполном рабочем времени (ч. 3 ст. 256 ТК).

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