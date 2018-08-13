Вы вправе отказать сотруднице в неполной смене. Однако должны предложить ей работу в режиме неполной рабочей недели.

По заявлению женщины во время отпуска по уходу за ребенком она вправе трудиться на условиях неполного рабочего времени (ч. 3 ст. 256 ТК). Отказать в выходе на работу нельзя, но сотрудница должна учитывать условия производства. Объясните, что из-за особенностей производственного цикла она не может трудиться неполную смену. Но предложите ей уменьшить количество смен в неделю (ч. 2 ст. 93 ТК). Например, сотрудница может работать две смены в неделю по восемь часов, вместо установленных ранее трех смен.