Отсутствие работника на работе в этой ситуации прогулом считать нельзя. Работодатель должен был сообщить работнику о необходимости явиться на работу.

Решение суда о восстановлении на работе надо исполнить немедленно — до вступления решения в законную силу. Для этого работодатель должен:

отменить приказ об увольнении;

фактически допустить работника к исполнению прежних трудовых обязанностей (ч. 1 ст. 106 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ).

Допустить к работе — значит сообщить о том, что нужно выйти на работу, предоставить рабочее место, материалы, инструменты. Если работодатель не уведомил работника, то уволить за прогул нельзя.

В одном из дел суд восстановил врача на работе. Тот вышел на работу через четыре дня после оглашения решения. Работодатель потребовал объяснения. Работник сообщил, что в суде не разъяснили, что решение подлежит немедленному исполнению, и не выдали его резолютивную часть. Также работник ссылался на то, что работодатель ни устно, ни письменно не известил о добровольном исполнении решения.

Работодатель посчитал причины неуважительными и уволил работника за прогул. В суде работодатель утверждал, что работник сам не спросил ни у суда, ни у компании, когда выходить на работу.

Суд признал увольнение незаконным. Помимо отмены приказа об увольнении работодатель обязан уведомить об этом работника и допустить его до работы. В противном случае решение суда о восстановлении на работе не выполнено и увольнение за прогул невозможно (определение Пермского краевого суда от 22.04.2015 № 33-3873-2015).