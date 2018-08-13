1113 августа 2018

Можно ли взыскать с проигравшего работника судебные расходы?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Судебные расходы можно взыскать с работника-ответчика в делах о возмещении им ущерба. В остальных спорах вернуть деньги нельзя, даже если работник проиграл.

Возможность взыскания судебных расходов с проигравшего работника зависит от того, кем он был в процессе.

Истец. Когда работник — истец, действует специальное правило: при обращении в суд с иском по требованиям, которые вытекают из трудовых отношений, работники освобождены от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК). Выиграл или проиграл работник дело и по каким основаниям — неважно.

Ответчик. В спорах о взыскании ущерба в суд обращается работодатель. Поэтому, если работник проиграл такое дело, с него можно взыскать расходы (ч. 1 ст. 98 ГПК). Некоторые суды не взыскивают с работника деньги, даже если он ответчик (апелляционное определение ВС Республики Саха (Якутия) от 16.04.2018 по делу № 33–1433/2018). Однако такая практика малочисленна. В случае спора ссылайтесь в суде на буквальное толкование ст. 393 ТК.

Поскольку в большинстве трудовых споров работники выступают истцами, в 90 процентах дел суды отказывают работодателям во взыскании расходов.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.