Можно ли взыскать с проигравшего работника судебные расходы?

Судебные расходы можно взыскать с работника-ответчика в делах о возмещении им ущерба. В остальных спорах вернуть деньги нельзя, даже если работник проиграл.

Возможность взыскания судебных расходов с проигравшего работника зависит от того, кем он был в процессе.

Истец. Когда работник — истец, действует специальное правило: при обращении в суд с иском по требованиям, которые вытекают из трудовых отношений, работники освобождены от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК). Выиграл или проиграл работник дело и по каким основаниям — неважно.

Ответчик. В спорах о взыскании ущерба в суд обращается работодатель. Поэтому, если работник проиграл такое дело, с него можно взыскать расходы (ч. 1 ст. 98 ГПК). Некоторые суды не взыскивают с работника деньги, даже если он ответчик (апелляционное определение ВС Республики Саха (Якутия) от 16.04.2018 по делу № 33–1433/2018). Однако такая практика малочисленна. В случае спора ссылайтесь в суде на буквальное толкование ст. 393 ТК.

Поскольку в большинстве трудовых споров работники выступают истцами, в 90 процентах дел суды отказывают работодателям во взыскании расходов.