Изменения затронули вторую — десятую амортизационные группы. Основную часть поправок внесли в подраздел «Сооружения и передаточные устройства». В частности, скорректировали наименования основных средств по кодам ОКОФ и добавили новые объекты.

Кроме того, внесли дополнения в подраздел «Машины и оборудование». Во вторую амортизационную группу (имущество со сроком полезного использования свыше двух лет до трех лет включительно) добавили новую позицию — «Оборудование фонтанное и газлифтное». А в девятую группу (имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно) дополнительно включили понтоны речные и причалы плавучие.

В новой редакции Классификации появились прочие ограждения с кодом ОКОФ 220.42.99.19.149 «Ограды (заборы) и ограждения прочие». Они относятся к четвертой амортизационной группе. Срок полезного использования для них составляет от пяти до семи лет включительно.

В Классификации теперь есть дополнительные позиции по учету дорог. К шестой амортизационной группе отнесли коды 220.42.11.10.152 «Дорога внутрихозяйственная» и 220.42.11.10.159 «Дороги подъездные, транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой, велосипедные дорожки прочие». Срок полезного использования таких дорог — свыше 10 лет до 15 лет включительно.

В десятую группу добавили коды 220.42.11.10.121 «Дорога автомобильная с усовершенствованным капитальным типом дорожного покрытия» и 220.42.11.10.129 «Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки». Срок полезного использования для этих объектов составляет свыше 30 лет. Раньше в десятой амортизационной группе сооружения и передаточные устройства не были детализированы.