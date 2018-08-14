2714 августа 2018

Чтобы получить кредит, работники иногда просят составить 2-НДФЛ с большим доходом, чем реально получают. Потребуется ли доплачивать НДФЛ из-за этого?

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отвечает:

Нет, на основании липовой 2-НДФЛ инспекторы не доначислят налоги. Но у заемщика все же могут возникнуть проблемы.

Банки сверяют уровень зарплаты со средним по отрасли. Если доход подозрительно большой, в кредите могут отказать. Кроме того, банкиры могут позвонить по представленным рабочим телефонам и поинтересоваться зарплатой. Если в компании назовут не ту сумму, что в справке, «физик» не получит кредит. Недобропорядочного заемщика банк может внести в черный список.

О подделке документов банк вправе сообщить правоохранителям. В таком случае заемщика могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. руб. (ч. 3 ст. 327 УК). Такой же штраф возможен и на главбуха (ч. 1 ст. 292 УК). Но чаще всего банки сообщают о поддельных документах, только если заемщик не вернул кредит.

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