Человек, который временно зарегистрировался в квартире, оплачивает коммуналку наравне с собственниками, даже если не живет в квартире (п. 57 Правил, утв. постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354, п. 11 ст. 155 ЖК).

Есть возможность снизить платежи, если вы недолго отсутствуете по месту временной регистрации. Для этого заранее подайте в управляющую или ресурсоснабжающую компанию заявление об отъезде и документы — билеты, приказ о командировке и т. д. Они подтвердят, что вы не пользуетесь жильем (п. 91, 93 Правил, утв. постановлением № 354). Если переезжаете раньше, аннулируйте временную регистрацию.

Для этого в ресурсоснабжающую компанию подайте в произвольной форме заявление о том, что выбываете. Бумагу безопаснее отнести и зарегистрировать лично, или направить заказным письмом. Если человек не сможет доказать, что уведомил организацию о переезде — суды не примут доводы, и начислят коммунальные платежи (Апелляционные определения Московского городского суда от 20.09.2017 № 33–37616/2017, от 06.07.2017 № 33–25446/2017).

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