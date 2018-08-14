Заемщик вправе досрочно погасить потребительский кредит. Об этом надо уведомить банк минимум за 30 календарных дней или другой срок, который предусматривает договор (ч. 4 ст. 11 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ, п. 2 ст. 810 ГК). Если не сообщите банку, что погашаете всю сумму досрочно, кредитный договор продолжит действовать. Банк будет начислять проценты и списывать деньги со счета по графику платежей.

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