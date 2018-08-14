Налоговики часто не знают о том, что человек продал автомобиль. Причина — несовершенный обмен информацией между ФНС и ГИБДД.

Важная статья:

Как заполнить новую декларацию по транспортному налогу

Подайте в свою инспекцию пояснения в свободной форме о том, что продали машину, чтобы отменить начисления. Приложите к заявлению копии договора купли-продажи и акта приема-передачи. Тогда ревизоры внесут в свою базу сведения и пересчитают налог. Безопаснее уведомить инспекторов о продаже транспорта, даже если налог не насчитали.

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