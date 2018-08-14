Да, необходимо второй раз представить документы.

Компания вправе не представлять документы повторно, если она предъявляла бумаги на проверке [п. 5 ст. 93 НК]. Правило действует и на встречные проверки [письмо Минфина от 26.08.2013 № 03-02-07/1/35025].

В вашем случае речь идет отдельно о встречной проверке, отдельно – о камеральной. Это разные мероприятия налогового контроля, их проводят разные инспекции. Поэтому повторного истребования бумаг нет.

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