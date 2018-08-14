2714 августа 2018

Рабочий по уборке территории работает четыре часа в день, обеденный перерыв составляет один час. Работник просит сократить перерыв до 20 минут. Возможно ли это?

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отвечает:

Уменьшить обед до 20 минут нельзя, но по договоренности с работником можете отменить его полностью. Продолжительность обеденного перерыва составляет не более 2 часов и не менее 30 минут. Работодатель не вправе устанавливать большую или меньшую длительность перерыва, в том числе по просьбе сотрудника. Однако если рабочий день не превышает четырех часов, перерыв для отдыха и питания можно не предоставлять (ч. 1 ст. 108 ТК).

Если сотрудник согласен отменить перерыв, заключите дополнительное соглашение об этом (ст. 72 ТК). Затем издайте приказ об изменении режима работы в произвольной форме.

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