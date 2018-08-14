2214 августа 2018

В компании трудится инвалид III группы. Он принес заявление, в котором просит установить ему неполный рабочий день продолжительностью пять часов. Можем ли мы отказать в таком режиме работы?

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отвечает:

Вы вправе отказать сотруднику в режиме неполного рабочего дня. Исключение составляет ситуация, когда обязанность установить такой режим предусматривает индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА).

Продолжительность ежедневной работы инвалидам устанавливают в соответствии с медицинским заключением (абз. 4 ч. 1 ст. 94 ТК). Если инвалид принес ИПРА, вы должны установить тот режим работы, который прописан в программе. При этом оплачивать труд работника нужно пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного объема работ (ст. 93, 224 ТК, ст. 11, 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

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