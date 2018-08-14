Приказ о возложении дополнительных обязанностей – необязательный документ. Его вы оформляете по желанию. Важнее оформить те документы, что необходимы.

Введите в штатное расписание должность бухгалтера. Подготовьте приказ об изменении штатного расписания. Обязательно отразите, с какого числа, в какой отдел вы вводите новую должность и оклад по ней.

После того как ввели новую должность, предложите сотруднику выполнять функции бухгалтера. Без вакантных ставок дополнительную работу предлагать кадровику нельзя (письма Минтруда от 20.07.2016 № 14-2/В-688 и от 26.12.2016 № 15-2/ООГ-4698). Если сотрудник согласен, заключите дополнительное соглашение к трудовому договору о совмещении должностей и установите доплату (ст. 60.2, 72, 151 ТК).

Разработайте должностную инструкцию бухгалтера и ознакомьте с ней кадровика. Обязанности, которые кадровик будет исполнять в связи с дополнительной работой, можно прописать сразу и в соглашении о совмещении.

Без согласия работника и дополнительного вознаграждения расширить должностную инструкцию обязанностями бухгалтера нельзя (апелляционное определение Самарского областного суда от 09.07.2014 № 33-6615/2014). Основным документом, который подтвердит, что кадровик законно исполняет обязанности бухгалтера, будет письменное соглашение между сторонами (определения Воронежского областного суда от 10.06.2014 № 33-3117, Приморского краевого суда от 15.12.2015 № 33-11469/2015). Приказ о возложении отдельных обязанностей бухгалтера на кадровика издавайте, если в вашей компании это предусмотрено документооборотом.

Не добавляйте кадровику работу бухгалтера как исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. При временном замещении на работника можно возложить обязанности как по аналогичной должности, так и по другой, но не вакантной должности. Расширить зону обслуживания и увеличить объем работ возможно только по одной должности.