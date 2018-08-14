Компания может с согласия работника расширить зону обслуживания и установить размер доплаты за это (ст. 60.2, 151 ТК). А вот расширение зоны ответственности Трудовой кодекс не предусматривает.

Когда необходимо увеличить объем обязанностей сотрудника, работодатель предлагает дополнительную работу. Компания и сотрудник подписывают соглашение о расширении зоны обслуживания (ст. 60.2 ТК). В рамках такой дополнительной работы стороны договариваются об оплате. Но эта выплата не относится к надбавкам.

Работодатель может устанавливать сотрудникам доплаты и надбавки в соответствии с системой оплаты труда в компании. Например, надбавки за стаж работы в организации, наставничество, за разъездной характер работы и др. Эти части зарплаты компания определяет в коллективном договоре, в локальных актах, трудовых договорах (ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 135 ТК).