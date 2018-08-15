Оформите соглашение об отступном (ст. 409 ГК). Укажите в нем, что вместо денег передадите контрагенту товары.
При отгрузке товаров контрагенту начислите НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Выставите счет-фактуру на стоимость товаров.
В налоговом учете отразите доход от реализации товаров. Он равен сумме погашаемой задолженности без учета НДС. Стоимость переданных товаров включите в расходы (п. 1 ст. 268 НК).
Как отразить передачу отступного в бухучете, рассмотрим на примере. Допустим, исполнитель оказал компании рекламные услуги стоимостью 236 000 руб., в том числе НДС — 36 000 руб. Бухгалтер отразил услуги в учете проводками:
ДЕБЕТ 44 КРЕДИТ 60
200 000 ₽
отразили рекламные услуги;
ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60
36 000 ₽
отразили НДС со стоимости рекламных услуг;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» КРЕДИТ 19
36 000 ₽
приняли к вычету НДС со стоимости услуг.
- Важная статья:
- Стала известна необлагаемая сумма отступных
По договоренности с контрагентом компания передает в счет оплаты услуг товары. Их себестоимость по данным бухучета составляет 180 000 руб. Передачу отступного бухгалтер отразил проводками:
ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 90 субсчет «Выручка»
236 000 ₽
отразили выручку от реализации товаров;
ДЕБЕТ 90 субсчет «Себестоимость продаж» КРЕДИТ 41
180 000 ₽
списали стоимость товаров, переданных в качестве отступного;
ДЕБЕТ 90 субсчет «НДС» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
36 000 ₽
начислили НДС при отгрузке товаров.
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