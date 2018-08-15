Продавец не должен сдавать уточненку. Требовать от покупателя на упрощенке счет-фактуру на стоимость возвращенных товаров тоже не нужно.

В июле выставите корректировочный счет-фактуру (письмо Минфина от 19.03.2013 № 03-07-15/8473). Отразите в нем уменьшение стоимости отгрузки на товары, которые вернул покупатель. На основании корректировочного счета-фактуры вы вправе заявить вычет со стоимости возвращенных товаров (п. 10 ст. 172 НК). Для этого зарегистрируйте корректировочный счет-фактуру в книге покупок за III квартал. В графе 3 книги покупок отразите код операции 16.

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