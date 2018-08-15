Компания вправе в 2018 году при расчете налога на прибыль учесть расходы, которые по ошибке не отразили в прошлом году (п. 1 ст. 54 НК). То есть уточненку за 2017 год можно не сдавать. Но при условии, что в декларации за 2017 год компания показала прибыль. Кроме того, прошлые расходы можно учесть, если в текущем году компания также получает прибыль. Так считают чиновники (письмо Минфина от 24.03.2017 № 03-03-06/1/17177).

Расходы 2017 года отразите в строках 400 и 401 приложения № 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль (п. 7.3 Порядка заполнения декларации, утв. приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572).

Если указанные условия не выполняются, отразите расходы в уточненке за 2017 год. Например, сдайте уточненку, если в 2017 году компания получила убыток.

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