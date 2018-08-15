Отразите штраф в доходах при расчете налога на прибыль на дату, когда контрагент признал эту сумму в любом документе (п. 3 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК). Это может быть, например, письмо, ответ на претензию, соглашение. Если такого документа нет, но контрагент фактически перечислил сумму штрафа, включите его в доход на дату поступления денег.
Если компания взыскивает штраф в суде, то доход отразите на дату, когда вступило в силу решение суда о том, что контрагент должен уплатить эту сумму.
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В бухгалтерском учете включите штраф в состав прочих доходов. Отразите штраф проводками:
ДЕБЕТ 76 КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы»
отразили сумму штрафа, которую признал контрагент;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76
поступила сумма штрафа от контрагента.
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