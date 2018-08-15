3515 августа 2018

Мы на вмененке, продаем фрукты и овощи в розницу. Директор закупает товар на продуктовой базе. Товарные накладные и чеки там не выдают – только товарный чек. Вправе ли налоговики потребовать на проверке документы, которые подтверждают расходы?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, вправе. Налоговый кодекс в принципе не содержит запрета на истребование документов. Вопрос только в основаниях истребования.

НК требует, чтобы компании в течение четырех лет хранили документы, которые обосновывают расчет налогов [подп. 8 п. 1 ст. 23 НК]. ЕНВД не зависит от фактических доходов и расходов. Но иногда контролеры могут доначислить налоги, если у организации нет документов.

Например, если не представить авансовые отчеты с подтверждающими документами, то инспекторы доначислят НДФЛ, пени и штраф. Ведь если сотрудник не отчитался за полученные деньги, то он получил доход, который облагается налогом. Также представленные документы могут подтвердить реальность сделки, которую провели с участием подотчетника.

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.