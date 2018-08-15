Да, вправе. Налоговый кодекс в принципе не содержит запрета на истребование документов. Вопрос только в основаниях истребования.

НК требует, чтобы компании в течение четырех лет хранили документы, которые обосновывают расчет налогов [подп. 8 п. 1 ст. 23 НК]. ЕНВД не зависит от фактических доходов и расходов. Но иногда контролеры могут доначислить налоги, если у организации нет документов.

Например, если не представить авансовые отчеты с подтверждающими документами, то инспекторы доначислят НДФЛ, пени и штраф. Ведь если сотрудник не отчитался за полученные деньги, то он получил доход, который облагается налогом. Также представленные документы могут подтвердить реальность сделки, которую провели с участием подотчетника.