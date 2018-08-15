Безопаснее оплатить сотруднику переработку при увольнении.

Работникам с суммированным учетом рабочего времени устанавливают учетный период. Например, три месяца или полгода. Этот период компания определяет сама. При этом компания рассчитывает нормы времени на период (Порядок, утв. приказом Минздравсоцразвития от 13.08.2009 № 588н).

Размер переработки определяют по окончании учетного периода (письмо Минздравсоцразвития от 31.08.2009 № 22-2-3363). Тогда же работодатель сможет рассчитать сумму доплаты за сверхурочку. В вашем случае сотрудник компании увольняется раньше.

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Как компенсировать переработки бухгалтерии в отчетный период

Трудинспекторы на местах считают, что нужно окончательно рассчитать работника при увольнении. Для этого требуется оплатить сотруднику переработку по ежемесячным нормам, которые указаны в производственном календаре.

Чтобы определить, работал ли сотрудник сверхурочно, посчитайте количество фактически отработанных сотрудником часов. Если их количество больше установленной нормы времени на месяц, необходимо оплатить сотруднику переработку.

Судебная практика по этому вопросу в разных регионах отличается. Одни судьи считают, что необходимо рассчитать норму часов, приходящихся на отработанное время, и оплатить переработку, если она появится при расчете (определение Челябинского областного суда от 05.05.2011 № 33–4654/2011). Другие — что работодатель не вправе по своему усмотрению менять нормы рабочих часов и учетный период (определение Пермского краевого суда от 28.04.2014 № 33–3472).