2915 августа 2018

Директор решил повысить оклады и добавить новые должности. Как правильно поменять штатное расписание? Издать приказ об изменении или утвердить расписание заново?

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отвечает:

Можно издать приказ об изменениях или составить новое штатное расписание.

Работодатель может менять штатное расписание по своему усмотрению (письмо Роструда от 22.03.2012 № 428–6 1). В зависимости от объема изменений документ корректируют или утверждают заново приказом руководителя. Утвержденной формы такого приказа нет, поэтому можно ее разработать самостоятельно.

В первом случае запишите в приказе новые должности, ставки, оклады и пр. Пропишите, какие должности нужно вывести, а также с какого числа действуют изменения. Если нужно заново утвердить документ, изложите его в нужной редакции и утвердите приложением к приказу.

Количество штатных расписаний, которое должно быть у работодателя, законом не ограничено.

До того как начнет действовать новое расписание, заключите дополнительные соглашения с работниками, для которых меняете условия трудового контракта (ст. 57 ТК). Общий срок для изменений по инициативе работодателя — не меньше чем за два месяца (ст. 74 ТК).

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