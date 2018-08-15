915 августа 2018

В уставе нашей компании прописано, что дивиденды можно выплачивать непропорционально долям учредителей, а также не всем учредителям. У нас увольняется один из сотрудников, который одновременно и учредитель. Как нужно будет отразить эти выплаты в справке 2-НДФЛ?

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отвечает:

Непропорциональная выплата — это не дивиденды.

Чистую прибыль, которую учредители распределяют пропорционально долям в компании, нужно учитывать как дивиденды (ст. 43 НК).

Если прибыль делят иначе, независимо от размера доли участника такой доход не считают дивидендами (письмо ФНС от 30.07.2012 № 03-03-10/84).

В справке 2-НДФЛ сумму выплаты участникам компании нужно отразить в разделе 3 вместе с остальными доходами, которые отражаются по ставке 13 процентов (письмо ФНС от 15.03.2016 № БС-4-11/4272@). Код такой выплаты 4800.

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