Непропорциональная выплата — это не дивиденды.

Чистую прибыль, которую учредители распределяют пропорционально долям в компании, нужно учитывать как дивиденды (ст. 43 НК).

Если прибыль делят иначе, независимо от размера доли участника такой доход не считают дивидендами (письмо ФНС от 30.07.2012 № 03-03-10/84).

В справке 2-НДФЛ сумму выплаты участникам компании нужно отразить в разделе 3 вместе с остальными доходами, которые отражаются по ставке 13 процентов (письмо ФНС от 15.03.2016 № БС-4-11/4272@). Код такой выплаты 4800.