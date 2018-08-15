2815 августа 2018

Необходимо закрепить за инспектором по кадрам ответственность за обработку персональных данных. Нужно ли для этого вводить в штат дополнительную должность и оформлять совмещение?

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отвечает:

Чтобы назначить сотрудника ответственным за обработку персональных данных, вводить в штат новую должность и оформлять по ней совмещение не нужно. Профстандарты и квалификационные справочники не предусматривают должность специалиста по защите и обработке персональных данных и не выделяют отдельную трудовую функцию. Поэтому работника, который будет ответственным за обработку персональных данных, утвердите приказом (ст. 22.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Ответственным за работу с персональными данными чаще всего назначают начальника отдела кадров или службы персонала. Руководители этих департаментов обрабатывают персональные данные сотрудников в большем объеме, чем остальные. Ответственный за работу с персональными данными должен знать законодательство о персональных данных, а также обрабатывать и анализировать поступающую документацию по персоналу (приказ Минтруда от 06.10.2015 № 691н). Кроме ответственного рекомендуем перечислить в приказе еще тех, кто тоже имеет доступ к персональным данным. 

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