За дополнительную работу во вредных условиях труда вы должны предоставить все необходимые льготы и компенсации (ст. 92, 94, 117, 146, 147, 222 ТК). Обязательно прописывайте их в дополнительном соглашении к трудовому договору (ст. 57, 60.2, 151 ТК). Обратите внимание: в вашем случае сотрудник выполняет дополнительную работу в рамках совмещения должностей, а не расширения зон обслуживания. При расширении зон обслуживания дополнительная работа была бы по аналогичной должности и вредные условия труда не возникли бы (ст. 60.2 ТК).

Какие льготы и компенсации предоставлять сотруднику, посмотрите в карте специальной оценки условий труда по должности, которую совмещает работник. К таким льготам относятся сокращенное рабочее время, дополнительный отпуск, повышенная оплата труда, выдача молока и др.

Объем льгот и компенсаций не зависит от того, какую часть рабочего времени сотрудник проводит во вредных условиях. Исключением является дополнительный отпуск. В стаж работы, который дает право на дополнительный отпуск, включайте только фактически отработанное во вредных условиях труда время (ч. 3 ст. 121 ТК, письмо Роструда от 18.03.2008 № 657-6-0). Организуйте отдельный учет дней работы во вредных условиях труда, чтобы определять количество дней дополнительного отпуска (ст. 117 ТК). Можете ставить специальные отметки в табеле или вести сводную таблицу рабочих дней сотрудников, которые трудятся во вредных условиях.