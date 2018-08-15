Нет, вы поступили неверно. Оплату за ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы компания должна оформить водителям как доплату за совмещение должностей. Включите в штатное расписание должности грузчика и слесаря по ремонту автомобилей и оформите с работниками дополнительные соглашения к трудовому договору (ст. 60.2 ТК). Надбавки за ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы исключите из положения об оплате труда и трудовых договоров сотрудников.

Работы, которые выполняют сотрудники, относятся к трудовым функциям трех разных должностей: водитель автомобиля, грузчик и слесарь по ремонту автомобилей (постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 № 58/3-102, Минтруда от 15.11.1999 № 45). Совмещение каждой из должностей рекомендуем оформлять отдельным письменным соглашением к трудовому договору. Размер доплаты за совмещение устанавливайте по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 151 ТК).