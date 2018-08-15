2415 августа 2018

Водители получают две надбавки согласно положению об оплате труда. Первая – за погрузочно-разгрузочные работы в размере 30 процентов оклада. Вторая – за ремонтные работы в размере 50 процентов оклада. При приеме на работу эти выплаты мы прописали в трудовом договоре и приказе о приеме. Правильно ли мы поступили?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, вы поступили неверно. Оплату за ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы компания должна оформить водителям как доплату за совмещение должностей. Включите в штатное расписание должности грузчика и слесаря по ремонту автомобилей и оформите с работниками дополнительные соглашения к трудовому договору (ст. 60.2 ТК). Надбавки за ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы исключите из положения об оплате труда и трудовых договоров сотрудников.

Работы, которые выполняют сотрудники, относятся к трудовым функциям трех разных должностей: водитель автомобиля, грузчик и слесарь по ремонту автомобилей (постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 № 58/3-102, Минтруда от 15.11.1999 № 45). Совмещение каждой из должностей рекомендуем оформлять отдельным письменным соглашением к трудовому договору. Размер доплаты за совмещение устанавливайте по соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 151 ТК).

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.