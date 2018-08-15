Можно отбиться от штрафа в суде.

До 2017 года нужно было представлять СЗВ-М раньше, чем сейчас: не до 15-го, а до 10-го числа месяца, который следует за отчетным (п. 5 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ). Вы представили отчет в 2016 году с просрочкой. За опоздание ПФР успеет оштрафовать в течение трех лет со дня, когда ему должно было стать известно о вашем нарушении (ст. 17 Федерального закона 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Сейчас срок для отчета на пять дней больше, но сотрудники фонда на местах считают, что нужно применять старые правила, если компания просрочила отчет до поправок. А по мнению судей, прежний закон применять нельзя (определение Верховного суда от 15.05.2018 № 306-КГ17-22270). Если решение об ответственности принимают, когда правила смягчили и положение страхователя улучшилось, то по прежним правилам штрафы не назначают.